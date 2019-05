Garbe und Isaria liebäugeln mit der Börse

Garbe Industrial Real Estate und Isaria bereiten sich laut Insidern zufolge auf einen Börsengang vor. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Laut des Berichts plant Garbe ein Aktienangebot für rund 300 bis 400 Millionen Euro. Der angepeilte Börsenwert des Projektentwicklers für Logistikimmobilien wird mit etwa 700 Millionen Euro beziffert. Auch der in München ansässige Wohnimmobilienentwickler Isaria könnte an die Börse streben, denn Lone Star will seine in 2016 erworbene Beteiligung [wir berichteten] versilbern. Einem Bericht von Reuters zufolge werde hier neben einem Börsengang, aber auch der Verkauf geprüft. Angepeilt wird laut der Meldung ein Erlös von 500 Mio. Euro.

Nicht die beiden einzigen Immobilienunternehmen, die angesichts der guten Marktlage einen Börsengang ins Visier nehmen. Im April bestätigte die auf Wohnimmobilien spezialisierte Domicil Real Estate bereits diese Option zu prüfen, um das Wachstum weiter voranzutreiben [wir berichteten],