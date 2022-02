Garbe kauft Industriebrache nahe Dresden von Hagedorn

Garbe Industrial Real Estate entwickelt für ein Investitionsvolumen von 24 Mio. Euro eine hochmoderne Logistikimmobilie im Großraum Dresden. Das als Multi-User-Warehouse konzipierte Objekt mit einer Gesamtfläche von 24.500 m² ist komplett an Geodis vermietet. Der Logistikimmobilienentwickler hat die sanierte Industriebrache dafür kürzlich von der Hagedorn Unternehmensgruppe erworben.

