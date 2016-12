Gabor vergrößert Logistikzentrum in Mindelheim

Gabors Logistikzentrum in Mindelheim

Es läuft für Gabor derzeit mehr als rund: Um 60 Prozent hat der Rosenheimer Schuhhersteller in den letzten zehn Jahren die Auslieferung steigern können. In seinem Logistikzentrum in Mindelheim laufen die Fäden für die Produktion in der Slowakei und Portugal (plus Zulieferer) und des Vertriebs zusammen. Um die Logistik dem Wachstum anzupassen, hat das Unternehmen 40 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Spatenstich für das erweiterte Logistikzentrum ist bereits im Oktober 2015 erfolgt; in Betrieb gehen soll der Neubau, nach einem zweieinhalbjährigen Planungsprozess und Genehmigungsverfahren, im April 2017. Sein Fokus wird auf dem Warenumschlag liegen.

Etwa 45.000 m² Grundstücksfläche stehen dann zur Verfügung. Durch die Ausweitung werden Außenlager, die derzeit noch angemietet werden müssen, obsolet. Aber auch die Abläufe, insbesondere die Geschwindigkeit und Pünktlichkeit beim Ausliefern, werden optimiert. Die Auslieferungskapazität wird um die 15 Millionen Paar Schuhe liegen. Im Lager werden 2,5 Millionen Paar Platz finden - 1,7 Millionen Paar auf Hochregal-Lagern, 300.000 Paar auf Fachboden-Lagern; 500.000 Paar entfallen auf automatisierte Versandeinheiten-Lager.



Neben dem Logistikzentrum werden sich auch Grünflächen mit 150 Bäumen befinden. Einen Teil des Grundstücks hat Gabor an die Stadt Mindelheim abgetreten. Und die soll hier für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit sorgen.