Fujifilm verlegt Europazentrale von Düsseldorf nach Ratingen

Fujifilm Europe wird im nächsten Jahr seinen langjährigen Standort in Düsseldorf verlassen und in einen Neubau nach Ratingen-Ost umziehen. Der Technologiekonzern hat einen zehnjährigen Mietvertrag über 10.200 m² mit dem Investor InfraRed Capital Partners und dem Projektentwickler Cube Real Estate für das derzeit im Rohbau befindliche Bürogebäude „The Square“ abgeschlossen und belegt damit drei Etagen des Bürogebäudes. Die Immobilie liegt im Ratinger Stadtteil Schwarzbach, in dem sich inzwischen mehrere Europa-Zentralen global agierender Unternehmen befinden.

