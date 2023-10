Franko Došen als neuer Geschäftsführer bei WvM gestartet

Franko Došen, Ex-Chef von Ziegert EverEstate, ist seit dem 1. August als neuer Geschäftsführer der WvM Berlin Immobilien + Projektentwicklung GmbH gestartet. Zusammen mit Dr. Clemens Paschke, der schon im Mai als Geschäftsführer von Ziegert zu WvM gewechselt ist [wir berichteten], agieren die beiden gemeinsam mit WvM-Gründer Wolfgang von Moers künftig als Führungstrio.

.

Der Franko Došen (43) wird in seiner neuen Funktion die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der wvm maßgeblich vorantreiben. Seine Zuständigkeiten umfassen nicht nur die Leitung des Vertriebs und des Marketings der wvm Berlin, die seit 2017 Wohnraum in der Hauptstadt realisiert und vermarktet, sondern auch die Führung dieser Aktivitäten in Köln innerhalb der wvm Gruppe.



Došen war zuletzt Geschäftsführer der Ziegert GmbH in Berlin, mit Zuständigkeit für die Bereiche Marketing, Vertrieb, Finanzierung und Digitalisierung dieser Bereiche. Bei der Ziegert EverEstate GmbH trieb er seit Ende 2018 die digitale Vermarktung von Eigentumswohnungen und Finanzierungslösungen voran. Gestartet hat er seine Karriere von 2002 bis 2004 im Vertriebsteam der Allianz Versicherung. In der Folgezeit gründete und veräußerte er erfolgreich mehrere Start-ups aus unterschiedlichen Branchen, von Industrielösungen bis zum Online-Marketing.



Wolfgang von Moers, geschäftsführender Gesellschafter, freut sich über den Neuzugang: „Mit Franko Došen haben wir einen echten Vertriebsprofi für unser Team gewonnen. Er bringt nicht nur den nötigen Unternehmergeist, sondern auch umfassende Branchenerfahrung mit. Wir sind überzeugt, dass wir mit seiner Unterstützung unsere Wachstumschancen im Berliner und Kölner Wohnimmobilienmarkt optimal nutzen und die Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe noch effizienter ausschöpfen können.“