Frankfurter Projekt „Studiomuc“ zu 100 % vermarktet

Schimpel & Winter hat Ende letzten Jahres die Vermarktung seines Projekts studiomuc vollständig abschließen können. Über die Plattform Allmyhomes konnten fünf Monate nach Fertigstellung alle 345 Full-Service-Apartments verkauft werden.

Das Neubauprojekt befindet sich in der Kleyerstraße im Gallusviertel und bietet insgesamt ca. 8.600 m² Nutzfläche, die sich auf 345 hochwertige, bezugsfertige Serviced-Apartments mit 17 bis 56 m² aufteilen. Hierbei kann zwischen verschiedenen Zimmergröße und Ausstattungen gewählt werden. Den Mietern stehen eine Fitness-Area, ein 12-Stunden-Concierge-Service, eine weitläufige Grünanlage sowie diverse weitere Annehmlichkeiten zur Verfügung. Des Weiteren profitieren die Mieter von abgeschlossenen Fahrradräumen mit E-Bike-Ladestationen sowie von einer zweigeschossigen Tiefgarage mit Pkw-Einzelstellplätzen und E-Ladestationen. Die Fertigstellung des Studiomuc erfolgte im zweiten Quartal 2021.



„Serviced-Apartments als Kapitalanlage werden in Deutschland immer beliebter. Wir planen unser Leistungsspektrum im kommenden Jahr dahingehend noch weiter auszubauen und sind bereits in ersten Projektverhandlungen, unter anderem mit Schimpel & Winter“, sagt Florian Frey, CEO und Gründer von Allmyhomes.