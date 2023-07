Frankfurt kauft altes Postbank-Gebäude von der Deutschen Bank

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der vergangenen Woche grünes Licht für den Ankauf des ehemaligen Postbank-Gebäudes samt Außengelände an der Eckenheimer Landstraße von der Deutschen Bank statt gegeben.

In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hat diese dem Ankauf des Grundstücks Eckenheimer Landstraße 240-246 zugestimmt, das von der Deutschen Bank angekauft wird. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das ehemalige Postbankgebäude in der Eckenheimer Landstraße/Ecke Marbachweg. Über die Details des Grundstücksgeschäfts wurde Verschwiegenheit vereinbart.



Als „Boost für die Schulentwicklung in Frankfurt“ bezeichnet Bildungs- und Baudezernentin Sylvia Weber den Ankauf. Das ehemalige Postbankgebäude ist ein denkmalgeschütztes Bürogebäude (Baujahr 1986), welches sich aufgrund seiner Kubatur, seiner inneren Struktur, dem Verhältnis von Grundfläche zu Außenanlage und der Lage im Stadtgebiet gut für die Umnutzung in ein Schulgebäude eignet. Die Größe von rund 45.000 m², davon etwa 37.000 Quadratmeter oberirdische Bruttogrundfläche, ermöglicht es der Stadt Frankfurt, mehrere Schulen an dem Standort unterzubringen. Ein Umbau der vorhandenen Gebäude, derzeit noch ein Gebäudekomplex mit Büronutzung sowie einer Tiefgarage, ist notwendig.



„Wir werden dieses junge Denkmal umbauen und weiterbauen und es zu einem Vorzeigeprojekt für Neues Bauen entwickeln. Hier haben wir die Möglichkeit, zwei integrierte Gesamtschulen unterzubringen, die wir in der Frankfurter Bildungslandschaft brauchen“, freut sich Stadträtin Weber. „Sowohl Gebäude als auch Grundstück bieten gute Bedingungen für einen modernen Schulstandort, der alle Voraussetzungen für eine zeitgemäße Pädagogik mitbringt.“ Die Anforderungen an heutige Lernumgebungen wie Cluster und Lernlandschaften können im Gebäude sehr gut abgebildet werden. Gemeinschaftliche Lern- und Unterrichtsbereiche lassen sich in den Kernzonen zwischen den Unterrichtsräumen platzieren. Lichthöfe bringen Tageslicht in die tiefen Grundrisse. Das Grundstück bietet, auch dank der aufgeständerten Bauweise der äußeren Gebäuderiegel, ausreichend Fläche, um eine hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. Die abzureißende Parkgarage dient als Baufeld für eine Dreifeld-Sporthalle. Die Dachfläche kann als Außensportfläche, für Photovoltaik und auch für intensive Begrünung genutzt werden.



Nach aktuellen Planungen ist die Unterbringung einer vier- sowie einer sechszügigen Integrierten Gesamtschule geplant. Darüber hinaus könnten zur Verfügung stehende Flächen perspektivisch bei Bedarf als Auslagerungsstandort für Schulen während ihrer Sanierungen genutzt werden. Mit einem Bezug der umgebauten Liegenschaft wird Ende der 2020er Jahre gerechnet.