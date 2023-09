Four Parx entwickelt 42.000 m² an der A7

Four Parx kündigt eine neu Logistikimmobilienentwicklung in Niedersachsen an. Auf einem auf 68.000 m² großen Grundstück im Norden der Stadt Hildesheim nahe der A7 gelegen, wird bis Anfang 2025 ein Neubau mit einer Gesamtnutzfläche von 42.000 m² entstehen.

