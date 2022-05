Five Quarters Real Estate lässt ihren auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Fonds „5QRE Healthcare Infrastructure Deutschland 01“ weiterwachsen. Neuzugang des diversifizierten Portfolios für 12,9 Millionen Euro ist das „Medizinisches Zentrum Duisburg Nord“ am Hamborner Altmarkt 20-24. In einem lebhaften Duisburger Stadtteilzentrum beherbergt das Objekt neben einer Apotheke, einer Intensivpflege und einem Optiker

[…]