Die deutsche Premium-Kochgeschirr-Marke Fissler hat Mitte September 2023 einen Flagship-Store mit Showküche und Deli an der Neue Kräme 27 in der Mainmetropole eröffnet. Vormieter am Standort war das Maggi Kochstudio. Lührmann war zusammen mit Colliers bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

