Fertiggestelltes Tafelhof Palais erhält LEED-Gold-Zertifizierung

Am gestrigen Montag feierte das Tafelhof Palais in Nürnberg seine offizielle Fertigstellung. Im Rahmen des Festaktes erhielt die drei Bauteile und knapp 50.000 m² Gesamtmietfläche umfassende Projektentwicklung als erste Immobilie überhaupt in Nürnberg die Urkunde für die LEED-Gold-Zertifizierung.

.