FCR kauft vollvermieteten Toom in Pforzheim

Die FCR Immobilien AG erwirbt einen vollvermieteten Fachmarkt in Pforzheim. Der Bestandshalter setzt damit seine Ankaufsaktivitäten und den Ausbau des Bestandsportfolios weiter wie geplant fort. Über die Höhe des Kaufpreises des Objekts wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 1995 auf einem Grundstück mit gut 8.800 m² erbaute, in idealer Verkehrs- und Handelslage befindliche Fachmarkt verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 5.600 m² sowie über 160 PKW-Stellplätze. Das Objekt am Sandweg 18 befindet sich in einem stark frequentierten Gewerbegebiet am südwestlichen Stadtrand von Pforzheim und ist sehr gut mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Stadtzentrum ist lediglich rund 3 km entfernt.



Langfristiger Ankermieter am Standort mit einer Mietrestlaufzeit (WAULT) von 11,7 Jahren sowie weiteren Mietoptionen ist der Toom Baumarkt. Die Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 200 Tsd. Euro. Mit diesem Zukauf erhöht sich die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem FCR-Bestandsportfolio nun auf über 28 Mio. Euro, der annualisierte FFO steigt damit auf über 12 Mio. Euro.



„Unser Geschäftsfokus liegt ganz klar auf dem Ankauf und der aktiven Verwaltung von Einkaufs- und Fachmärkten und damit in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Bestandsportfolios. Der Zukauf in Pforzheim passt sehr gut in unsere Wachstumsstrategie. Wir erwarten, die bestehende Transaktions-Dynamik auch in 2022 zügig fortzusetzen.“, so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR.