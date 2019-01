FCR Immobilien veräußert Fachmarkt in Bückeburg

Die FCR Immobilien AG kann im Rahmen ihrer „Buy, Manage and Sell“-Strategie erneut eine erfolgreiche Verkaufstransaktion vermelden. So hat der Bestandshalter einen Fachmarkt in Bückeburg veräußert, den sie im März 2017 erst erworben hatte [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der in der rund 20.000 Einwohner großen Stadt Bückeburg sehr gut etablierte Fachmarkt wurde 1993 erbaut. Die Immobilie in der Kreuzbreite 5 verfügt über eine Gewerbefläche von rund 4.400 m². Auf dem rund 13.000 m² großen Grundstück befinden sich zudem ca. 160 Stellplätze. Das Gewerbeobjekt ist an das Baumarktunternehmen Obi vollvermietet.



„Auch künftig werden wir profitable Verkäufe tätigen. Aber auch auf der Ankaufsseite sind wir sehr aktiv. Unsere Pipeline ist hier mehr als gefüllt“, sagt Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.