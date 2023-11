Fay Projects hat in der Büroprojektentwicklung Mitzsch in Leipzig 4.283 m² Bürofläche vermietet. Der Immobiliendienstleister Wisag Facility Service Holding mietet das gesamte Erdgeschoss und das erste Obergeschoss für zehn Jahre zzgl. Optionen an. Dabei war das Leipziger Office-Letting-Team des Maklerhauses Colliers beratend tätig.

Fotos: FAY Projects GmbH



[…]