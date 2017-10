Eyemaxx steigt in Mikro-Apartments ein und forciert Hotelgeschäft

Die Eyemaxx Real Estate AG will sich zukünftig forciert in der Entwicklung und Erstellung von Studentenheimen und Mikro-Apartments engagieren. Der dazu notwendigen Kapitalerhöhung soll die Hauptversammlung Ende November ihre Zustimmung erteilen. Eyemaxx will sich offensichtlich eine Barkapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals unter Bezugsrechtausschluss in Form einer Privatplatzierung genehmigen lassen.

Ohne konkrete Namensnennung verlauten die Aschaffenburger, zu diesem Zweck eine Minderheitsbeteiligung „bei einem in diesem Sektor spezialisierten Unternehmen“ erwerben zu wollen. Damit solle zu einem aus dem Stand heraus eine veritable Marktposition generiert und zeitgleich der Einstieg in existierende Projekte gewährleistet werden. Der genannte Pakt soll bereits in den kommenden Wochen in trockene Tücher gebracht werden.



Zeitgleich mit dieser Portfolio-Erweiterung beabsichtigt Eyemaxx überdies, auch ihr Engagement im Sektor Hotel zu forcieren. Die Aschaffenburger verweisen in diesem Zusammenhang auf die Rekordmarken beim Transaktionsvolumen im letzten Jahr und die sich kongenial fortschreibende, aktuelle Entwicklung [Überdurchschnittlich starkes drittes Quartal auf deutschem Hotelinvestmentmarkt]. Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG, verspricht sich von beiden Maßnahmen einen Wachstumsschub und halt eben eine breitere Aufstellung des Immobilien-Unternehmens.