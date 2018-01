Euromaster erweitert seine Präsenz in Deutschland. Auf Vermittlung von Realogis hat Euromaster einen mittelfristigen Mietvertrag über rund 1.000 m² Hallenfläche in der Rheinstraße 110 A-112 im Gewerbegebiet Grünwinkel in Karlsruhe abgeschlossen. Euromaster nutzt die Immobilieneinheit für den Lkw-Reifenservice.

