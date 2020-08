Erster Spatenstich für Panattoni Park Frankfurt Süd gesetzt

Der Projektentwickler hat am vergangenen Mittwoch im neuen Gewerbegebiet an der A63 in Wörrstadt für sein neues bereits vollvermietetes Logistikzentrum den ersten Spatenstich gesetzt. Für die rund 20.500 m² große Logistikimmobilie unterzeichnete der Logistiker Hellmann Worldwide Logistics aus Osnabrück zu Beginn des Jahres einen entsprechenden Vertrag [wir berichteten].

