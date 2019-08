Elbe & Spree Immobilien ist ab Dezember 2019 mit einem ersten Beratungsshop in Eppendorf vertreten. Grossmann & Berger vermittelte die rund 119 m² große Fläche in der belebten Einkaufsstraße Eppendorfer Baum 44. Die Immobilie ist in Besitz eines Privateigentümers.

[…]