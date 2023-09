Ehemaliger Sitz der Harzwasserwerke in Hildesheim verkauft

Ein privater Investor hat sich den ehemaligen Verwaltungssitz der Harzwasserwerke GmbH in Hildesheim gesichert. Die Bestandsimmobilien im Stadtteil Moritzberg umfassen etwa 6.000 m² Büro- und Nutzfläche. Ein Teil des Grundstücks in der Nikolaistraße wurde an einen Nachbarn veräußert. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Engel & Völkers Commercial Hannover hat im Rahmen eines Exklusivmandats den Verkauf vermittelt.

