ECE und Strabag RE übergeben „Southern Cross“ an DWS

Das Closing ist vollzogen. Die Strabag Real Estate und die ECE haben die Hotelimmobilie Southern Cross nach Abnahme des Gebäudes an die DWS übergeben, die die Immobilien in den von ihr gemanagten Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Europa einbringt. Das Investitionsvolumen der im April 2019 akquirierten Immobilie beträgt rund 111 Mio. Euro.

