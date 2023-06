ECE übergibt Logistik-Center Heilbronn an DSV

Die ECE Work & Live hat das von ihr geplante, entwickelte und von ihrem Baupartner Goldbeck Süd in rund 17 Monaten Bauzeit realisierte Logistik-Center Heilbronn fertiggestellt und komplett an den Nutzer DSV Solutions übergeben. Das Transport- und Logistikdienstleistungsunternehmen hatte die im baden-württembergischen Möckmühl, unmittelbar an der Autobahn A81 gelegene Immobilie bereits frühzeitig angemietet [wir berichteten] und einen Teil der Flächen seit März in Betrieb genommen.

Mit der Übergabe kann DSV Solutions nun das gesamte Logistik-Center nutzen, das aus zwei Gebäuden mit rund 52.500 m² Hallenfläche, 2.500 m² Bürofläche sowie 7.500 m² Mezzanin besteht und eine uneingeschränkte 24/7-Nutzung ermöglicht. Die DSV Solutions wickelt an dem Standort Transport- und Logistikdienstleistungen für Kunden aus verschiedenen Branchen ab.



Die ECE hat das Logistik-Center besonders energieeffizient und nach aktuellen Nachhaltigkeitsstandards und den Kriterien des ECE-Logistik-Kodex geplant. So entspricht es dem Effizienzhaus-40-Standard, verfügt über eine großflächige Photovoltaik-Anlage auf den Dachflächen, eine energiesparende LED-Beleuchtung und effiziente Wärmepumpen. Für die Immobilie ist eine DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt.



Mit dem Logistik-Center Heilbronn hat die ECE ein weiteres Logistikprojekt fertiggestellt, das in hohem Maße auf flexible Nutzung und nachhaltigen Bau und Betrieb ausgerichtet ist. Insgesamt hat die ECE bereits rund 40 Logistikzentren realisiert, weitere Projekte sind derzeit u.a. in Hamburg sowie an zwei Standorten in Polen im Bau oder in Planung.