ECE Real Estate Partners holt sich Hotelexperte Ascan Kókai an Bord

Ascan Kókai

© ECE/JFilipeWiens

Zehn Jahre nach Gründung und Auflage des ersten Immobilienfonds für institutionelle Investoren erweitert die ECE Real Estate Partners G.m.b.H. ihr Anlagespektrum auf Hotelimmobilien. Seit Oktober 2020 verantwortet Ascan Kókai als Principal - Head of Hotels das Hotelinvestmentgeschäft unter der Gesamtgeschäftsführung von Dr. Volker Kraft und Markus Schmitt-Habersack.

.

Mit 28 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Hotelimmobilieninvestments und Hotellerie verfügt Ascan Kókai über weitreichende Kenntnisse im Hotel Asset und Fonds Management, in Verhandlungen von Betreiberverträgen, An- und Verkäufen sowie Immobilienfinanzierung.



Nach fast sieben Jahren in London als Berater in der Hospitality Sparte von JLL wechselte er in 2005 zum europäischen Hotelinvestor, Invesco Real Estate (IRE). Dort arbeitete er am Aufbau des ersten Hotelthemenfonds mit, den er später mehrere Jahre leitete. In 2015 wurde Kókai von der NH Hotel Group in das Management Committee der Business Unit Northern Europe mit Sitz in Berlin und Amsterdam berufen. In der neugeschaffenen Position als Head of Development und Asset Management war es seine Verantwortung das Portfolio mit zuletzt knapp 130 Hotels in 13 Ländern zu optimieren. Dabei lag sein Fokus neben der Expansion durch Übernahmen und Neubauprojekte auf Landlord Relations sowie dem strategischen Portfolio Management.



„Die Rückkehr auf die Investorenseite des Hospitality Sektors zu diesem Zeitpunkt, erlaubt mir zusammen mit Volker Kraft und dem Team der ECE REP, die Hotelfondsstrategie antizyklisch zu implementieren. Dabei wird die umfassende Investmenterfahrung, die hohe Professionalität und der Enthusiasmus des Teams ergänzt um meine Sektorexpertise. Damit werden wir Investoren eine attraktive Plattform bieten, um an dieser nachgefragten Assetklasse über die aktuellen Verwerfungen hinaus zu partizipieren“, freut sich Ascan Kókai.