E-Commerce-Unternehmen mietet über 2.500 m² in Köln an

Mit der Vermietung von über 2.500 m² an ein expandierendes E-Commerce-Unternehmen ist das innerhalb der BVT Ertragswertfonds Nr. 2 befindliche Gebäudeensemble in der Christophstraße/Probsteigasse in Köln mit insgesamt ca. 8.000 m² nunmehr langfristig vollvermietet.

Nach der umfangreichen Revitalisierung und Vermietung des zur Christophstraße gelegenen Gebäudeteils konnte ein weiterer spannender Nutzer für den denkmalgeschützten Teil des Ensembles gefunden werden. Hinter der historischen Fassade werden die Flächen sowohl hinsichtlich des Layouts als auch der Ausstattung auf einen modernen Standard gebracht.