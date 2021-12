Driven gründet mit Niels Berl neues Wohn-Joint-Venture

Driven Investment gründet zusammen mit Niels Berl das Joint Venture „Driven Living“. Der 34-Jährige wird das neue Unternehmen, das sowohl gewerbliche Betreiberimmobilien wie Studentenwohnheime, Co-Living-Objekte, Senior Living und Hotels als auch klassische Mehrfamilienhäuser entwickelt, als geschäftsführender Gesellschafter leiten.

.

„Mit Niels Berl haben wir einen Experten für Driven Living gewinnen können, der seine Fähigkeit zum Aufbau einer attraktiven Wohnentwicklungspipeline eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagt Ingo Weiss, Co-Gründer und geschäftsführener Gesellschafter von Driven Investment.



Ähnlich wie Driven Investment fokussiert sich Driven Living auf die Risikoklassen Value Add und Opportunistic und plant keinen langfristigen Portfolioaufbau. Stattdessen sollen die Objekte nach der erfolgreichen Entwicklung und langfristig gesicherten Positionierung veräußert werden. Angekauft werden unbebaute Grundstücke mit oder ohne Baurecht in gewerblichen Nutzungsgebieten, in Mischgebieten und in Wohngebieten sowie Bestandsobjekte mit Baureserve bezeihungsweise mit Nachverdichtungspotenzial. Dafür kommen City- und Cityrandlagen mit guter infrastruktureller Anbindung in Frage. Das Mindesvolumen für Ankäufe liegt bei zehn Millionen Euro und die Grundstücke oder Objekte müssen eine Brutto-Grundfläche von mindestens 4.000 m² aufweisen.



„Der deutsche Markt bietet sowohl bei der Entwicklung von betreiber-geführten Wohnimmobilien als auch bei klassischen Wohnentwicklungen viele attraktive Chancen. Mit den finanziellen Möglichkeiten von Driven Investment wollen wir eine umfassende Projektpipeline aufbauen und realisieren“, kündigt Niels Berl, geschäftsführender Gesellschafter von Driven Living, an.



Berl war zuletzt Investment Director in Deutschland des Co-Living Anbieters The Collective [wir berichteten]. In der Position baute er seit 2018 ein Team aus zehn Experten auf und war verantwortlich für den Ankauf von mehreren Grundstücken mit einer Brutto-Grundfläche von insgesamt circa 140.000 m². Zuvor war er Associate Director im Transaktionsteam von Terra Firma Capital Partners, einem Private Equity Unternehmen mit Sitz in London. Dabei war er unter anderem an der Übernahme des größten britischen Pflegeheiminvestors Four Seasons sowie an dem IPO der Deutsche Annigton, heute Vonovia, beteiligt. Er hat einen Master in Real Estate Finance von der Universität Cambridge.