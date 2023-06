Drei von vier Gebäuden des Meos Campus Regensburg fertiggestellt

Der Meos Campus (Meos) in Regensburg hat mit der Fertigstellung der Häuser 1 bis 3 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bauherrin des wegweisenden Multi-Tenant-Gewerbeprojekts mit Fokus auf Nachhaltigkeit und einem innovativen Energiekonzept ist die in der Region ansässige Max 2 Projektentwicklungs GmbH. Das Immobilien-Multi-Family-Office Pamera Real Estate Partners ist für das Letting Management zuständig.

