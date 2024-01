DLE startet Bodensanierung für „RheinOrt“ in Duisburg

24 Hektar groß wird das urbane Arbeits- und Wohnquartier auf dem Duisburger Areal „RheinOrt“ am rechten Hochufer des Rheins. Zu den Voraussetzungen für das Projekt gehört eine Bodensanierung. Für sie existiert jetzt eine Verbindlichkeitserklärung als Genehmigungsrahmen. Gemäß der Erklärung beginnt der Projektentwickler DLE Land Development GmbH die Sanierung auf einer 40.000 m² großen Teilfläche im Januar 2024.

