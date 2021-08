Kunz-Schulze Immobilien hat zwei neue Mietverträge in Karlsruhe vermittelt. Die DK Sports & Physio GmbH bezieht im Herbst 485 m² im Neubau an der Durlacher Allee. Vermieter ist die AVG Albtal- Verkehrs-Gesellschaft. Außerdem bezieht die Ernst² Architekten AG auf 175 m² neue Räumlichkeiten in der Karlsruher Straße 88. Vermieter ist eine Privatperson.

.