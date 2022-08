Dille & Kamille kommt nach Düsseldorf

Das niederländische Familienunternehmen Dille & Kamille eröffnet seinen dritten Store in Deutschland. An der Flinger Straße 28 in der Düsseldorfer Altstadt bezieht Dille & Kamille das ehemalige Ladenlokal von Rossmann. Lührmann hat den Mieter bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Auf 400 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche wird Dille & Kamille sein vielfältiges Sortiment präsentieren. Derzeit beginnt der Umbau des Ladenlokals, die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant. Eigentümer der Immobilie ist die Commerz Real, die das Geschäftshaus im September 2019 für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben hat [wir berichteten].