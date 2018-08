Deutsche Wohnen feiert Richtfest in Elstal bei Berlin

Die Deutsche Wohnen hat am heutigen Tag im Beisein von Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung Kathrin Schneider, dem Bürgermeister der Gemeinde Wustermark, Holger Schreiber und Maren Kern, Vorstand BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., das Richtfest von insgesamt vier Neubauten mit 24 Wohneinheiten in der historischen Eisenbahnersiedlung in Elstal (Gemeinde Wustermark) bei Berlin gefeiert.

„Jede neue Wohnung entlastet den angespannten Wohnungsmarkt im Berliner Umland, wobei immer eine gute Mischung von Wohnungen in allen Preissegmenten gefragt ist. Mit ihrem Engagement für die Eisenbahnersiedlung in Elstal setzt die Deutsche Wohnen Maßstäbe für die Sanierung denkmalgeschützter Wohnungen und jetzt auch mit Neubauten in Holzbauweise. Ich begrüße den Einsatz von nachhaltigen Baustoffen, wozu auch Holz zählt,“ so Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg. Die in den 1920er Jahren entstandene Eisenbahnersiedlung steht unter Denkmalschutz und wurde zwischen 2013 und 2017 bereits umfassend saniert.



Seit März 2018 entstehen nun in einem Neubauvorhaben vier dreigeschossige Mehrfamilienhäuser in modularer Holzmassivbauweise. Diese Art des Bauens wird erstmals erprobt und soll neben den ökologischen Vorteilen auch den Instandhaltungsaufwand langfristig niedrig halten. Dabei werden die vorgefertigten Wandelemente leimfrei mittels Buchenholzschrauben fest miteinander verbunden. Während die warme Holzoptik an den Innenseiten der Außenwand erhalten bleibt, wird die Außenseite in Struktur und Farben an die Putzfassaden der umliegenden Wohngebäude angeglichen: „Wir bauen hier einen ganz neuen Prototypen an Wohnungen. Und setzen auf den natürlichen Baustoff Holz. Dabei handelt es sich nicht nur um eine nachhaltige Bauweise, sondern auch um eine sehr schnelle. Indem sämtliche Bauteile aus Massivholz vorgefertigt zur Baustelle gelangen, benötigen die Zimmerer gerade mal 20 Arbeitstage für die Fertigstellung des Rohbaus.“ so Stefan Degen, Geschäftsführer der Deutsche Wohnen Construction and Facilities GmbH.



Noch in diesem Jahr sollen die ersten drei Häuser mit 17 Wohnungen fertiggestellt werden. Der Bau des vierten Gebäudes soll mit sieben weiteren Wohnungen Anfang 2019 abgeschlossen werden. Insgesamt wird so eine Wohnfläche von über 2000 m² geschaffen. Die Investitionskosten betragen insgesamt ca. 6,5 Millionen Euro.