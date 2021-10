Deutsche Wohnen feiert Richtfest für Hofmark am Olympiapark

Am 20. Oktober fand das Richtfest für das Neubauprojekt „Hofmark am Olympiapark“ statt. Die Deutsche Wohnen entwickelt an der Preußenstraße im Münchner Stadtteil Milbertshofen auf rund 27.000 m² Wohnungen, Büros, Grünflächen, eine Kita und verschiedene Gewerbenutzungen. Die Umsetzung erfolgt durch die Isaria München Projektentwicklungs GmbH.

