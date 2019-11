Deutsche Reihenhaus startet Vertrieb für fünf Wohnparks

Die Deutsche Reihenhaus AG hat für fünf neue Wohnparks in Hanau, Leipzig, Hamm, Burgdorf und Moers den Vertrieb gestartet. Der Bauträger schickt damit 195 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise an den Start. Das Investitionsvolumen für alle fünf Projekte liegt bei 58,5 Mio. Euro.

.

Hanauer Wohnpark „Im Pioneer Park“

In Hanau startet die Deutsche Reihenhaus mit dem neuen Wohnpark „Im Pioneer Park“ bereits ihr drittes Projekt. Im ersten Bauabschnitt werden auf rund 6.650 m² 33 Einfamilienhäuser errichtet. Die Bauarbeiten auf dem Grundstück haben mit der Sanierung des Grundstücks begonnen und der Verkauf der KfW-55 Effizienzhäuser ist angelaufen. Drei Modelle werden angeboten. Die 19 Häuser „120 m² Wohntraum“ starten bei 324.990 Euro inklusive Grundstück. „145 m² Familienglück“ wird 14 Mal gebaut und startet bei 344.990 Euro. Die Bauarbeiten für die Häuser werden voraussichtlich im ersten Quartal 2020 beginnen, da die Fertigstellung für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant ist. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 13 Millionen Euro. Insgesamt errichtet das Unternehmen im Hanauer Konversionsprojekt 160 Wohneinheiten.



„In Hanau legen die Verantwortlichen des Stadtumbaus ein beispielhaftes Tempo bei der Entwicklung an den Tag. Dass die Menschen in der Region das annehmen, unterstreicht auch die positive Bevölkerungsentwicklung. Wir haben hier in den vergangen Jahren 193 Familien in die eigenen vier Wände gebracht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Produkten das Großprojekt mit bezahlbarem Eigentum im Neubau bereichern dürfen“, Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz, der sich auch über die erfolgreiche Fertigstellung des Wohnparks „An der Nidder“ im 20km entfernten Nidderau freuen kann. Dort hatte der Bauträger im Stadtteil Eichen vor zwei Jahren auf einem 5.000 m² großen Areal mit der Projektierung von 19 Reihenhäusern gestartet. Das neue Quartier, das auf dem Modell „145 m² Familienglück“ basiert, ist vollständig verkauft, bezogen und fertiggestellt. Bürgermeister Gerhard Schultheiß lobte das Projekt bei einem Rundgang als “Vorzeigeprojekt„.



Wohnpark „Parkstadt“ in Leipzig

In Leipzig ist der Bauträger zum ersten Mal aktiv. Auf einem rund 9.600 m² großen Grundstück entstehen im Wohnpark „Parkstadt“ an der Werfelstraße im Stadtteil Plaußig-Portitz 33 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 10,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten auf dem Grundstück im Nordosten der Stadt beginnen voraussichtlich im ersten Quartal 2020. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll der Wohnpark vollständig fertiggestellt sein. Die Preise für die Einfamilienhäuser fallen deutlich moderater als in Hanau aus. Die 17 Häuser „120 m² Wohntraum“ starten bei 239.990 Euro inklusive Grundstück. „145 m² Familienglück“ wird 16 Mal gebaut und startet bei 269.990 Euro.



Wohnpark „Alter Sportplatz“ in Hamm

Im nordrhein-westfälischen Hamm ist der Vertrieb für den Wohnpark „Alter Sportplatz“ eröffnet worden. Auf einem rund 12.800 m² großen Grundstück entstehen im Wohnpark „Alter Sportplatz“ an der Straße „Zum Torksfeld“ 49 Einfamilienhäuser für rund 13,5 Millionen Euro. Der Bauträger bietet drei Modelle an: Die 13 Häuser „120 m² Wohntraum“ starten bei 209.990 Euro inklusive Grundstück. „145 m² Familienglück“ wird 30 Mal gebaut und startet bei 235.990 Euro. Vom Haustyp „85 m² Lebensfreude“ wird es sechs Häuser geben, die in einem späteren Abschnitt angeboten werden. Auch hier läuft die Sanierung des Grundstücks bereits, damit zum Jahresbeginn 2020 mit den Erdbauarbeiten begonnen werden kann. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.



Wohnpark „Am Duderstädter Weg“ in Burgdorf

Diesen Zeitplan verfolgt der Bauträger auch im niedersächsischen Burgdorf. Dort wird die Deutsche Reihenhaus für rund 12 Mio. Euro auf einem 10.000 m² großen Grundstück 38 Einfamilienhäuser errichten. In einem ersten Bauabschnitt werden 17 Häuser errichtet. Die Preise liegen bei „120 m² Wohntraum“ bei 239.990 Euro inklusive Grundstück. „145 m² Familienglück“ wird 15 Mal gebaut und startet bei 269.990 Euro. Vom Haustyp „85 m² Lebensfreude“ wird es sechs Häuser geben, die aber erst im zweiten Bauabschnitt angeboten werden sollen. Bevor es aber überhaupt losgehen kann, muss das Grundstück, eine alte Mülldeponie, von Altlasten befreit werden. Laut eines Berichts kostet die notwendige Komplettsanierung, zu der sich der Bauträger nun entschieden hat, rund 4,5 Millionen Euro. Diese Kosten verteilen sich auf das Land (122.000 Euro), die EU (2,2 Millionen Euro) und den Bauträger. Volkard Kaever (WGS), Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses des Rates, äußerte sich gegenüber der Zeitung zufrieden: „Eine Sondermülldeponie kommt weg. Und es kostet die Stadt nichts“.



Wohnpark „Taubenstraße“ in Moers

Deutlich unkomplizierter läuft es für die Deutsche Reihenhaus bei ihrem Debüt in Moers. „Bezahlbares Wohneigentum in der Region Rhein-Ruhr ist ein stark nachgefragtes Gut. Wir haben seit dem Jahr 2000 mehr als 10.000 Eigenheime in serieller Bauweise gebaut. Gerade junge Familien vertrauen auf unsere planungssichere serielle Gestaltung. Genau dieser Zielgruppe machen wir nun auch zum ersten Mal in Moers ein Angebot für die eigenen vier Wände“, so Vorstand Carsten Rutz zum Erstprojekt in der Stadt.



Der Wohnpark mit 42 Einfamilienhäusern wird auf dem rund 11.800 m² großen Grundstück der ehemaligen RAG-Schule an der Ecke Taubenstraße/Germendonkskamp für 9,5 Millionen Euro entstehen. Der TÜV Rheinland hatte das Grundstück an die Deutsche Reihenhaus verkauft. Während der Verkauf der KfW-55 Effizienzhäuser begonnen hat, ist der Start der Bauarbeiten erst für Anfang 2020 vorgesehen. Zwei Modelle werden angeboten. Die 34 Häuser „145 m² Familienglück“ starten bei 239.990 Euro inklusive Grundstück. Vom Haustyp „120 m² Wohntraum wird es acht Häuser geben, die in einem späteren Abschnitt angeboten werden. Ende 2021 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.