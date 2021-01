Die Deutsche Investment hat für ihren Immobilienfonds „Deutsche Investment – Büro I“ 28 Mio. Euro in die Nürnberger City investiert. Das 8.000 m² große Büroobjekt liegt am Königstorgraben in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs und wurde von einem Family Office verkauft.

Fotos: Deutsche Investment



