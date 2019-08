Deutsche Investment erwirbt Wohnanlage in Berlin-Neukölln

Die Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft hat in Berlin-Neukölln eine Wohnanlage mit 286 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten auf rund 16.500 m² Mietfläche erworben. Der Ankauf erfolgte im Rahmen eines Individualmandats für einen institutionellen Investor, welchen die Deutsche Investment im Verbund mit der EB Group betreut. Verkäufer ist eine private Eigentümergemeinschaft. Der Nutzen-Lastenwechsel erfolgt voraussichtlich zum 1. Oktober 2019. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Wohnanlage liegt am Britzer Damm im Ortsteil Britz: Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturelle Einrichtungen befinden sich ebenso in direkter Nachbarschaft wie die großzügigen Grünflächen des Britzer Gartens oder des Tempelhofer Feldes. Die Objekte sind fußläufig an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden und liegen nur wenige Gehminuten von der zentralen S- und U-Bahnstation Hermannstraße (Ringbahn) entfernt. Das Gebäudeensemble besteht aus sechs Wohnobjekten und ist zu 100 % vermietet. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt rund 57 m².



„Wir konnten für das Individualmandat binnen kürzester Zeit eine gepflegte Wohnanlage in einem der wachstumsstärksten Bezirke Berlins erwerben. Objekte in einer derartig nachgefragten Mikrolage sind auf dem Markt nur sehr schwer verfügbar. Hier profitiert unser Investor von der hohen Marktdurchdringung durch unsere regionale Vernetzung und unser langjährig etabliertes Netzwerk zu relevanten Marktteilnehmern“, sagt Patrick Gehring, Leiter Transaktionsmanagement bei der Deutsche Investment KVG.



„Der Wohnimmobilienmarkt Berlin ist nach wie vor attraktiv für Investments. Im Auftrag unseres institutionellen Investors sind wir in erster Linie an Werterhalt, kontinuierlichen Erträgen und einer langfristigen Bestandshaltung interessiert, und hier sind die Grundparameter in Berlin nach wie vor positiv“, ergänzt Eitel Coridaß, Geschäftsführer Vertrieb & Investmentmanagement bei der Deutsche Investment KVG.



Das Individualmandat wurde im April 2019 an die Deutsche Investment im Verbund mit der EB Group vergeben und fokussiert sich auf Wohnimmobilien in nachgefragten städtischen Lagen. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 250 Mio. Euro. Deutsche Investment und EB Group übernehmen dabei das Fonds-, Investment-, Asset-, Property- und Facility Management sowie die Projektentwicklung für mögliche Nachverdichtungen im Bestand.



Beraten wurde die Deutsche Investment von GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB. CBRE GmbH war als Transaktionsberater vermittelnd tätig.