Deutsche Euroshop kommt operativ voran

Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop AG (DES) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein solides Wachstum sowohl im operativen Geschäft als auch in ihrem Investmentportfolio verzeichnet. Die anhaltende Erholung der Kundenfrequenzen und Umsätze der Mieter spiegelt sich in den nachfolgenden Ergebnissen wider.

Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres besuchten 7,4 % mehr Besucher die DES-Einkaufszentren, während die Handelsumsätze der Mieter um 11,0 % anstiegen. Zusätzlich zu dieser positiven Entwicklung im Bestandportfolio haben auch die zu Beginn des Jahres getätigten Anteilszukäufe an sechs Einkaufszentren maßgeblich zu den Erfolgskennzahlen beigetragen.



In einem Pro-forma-Vergleich auf Basis eines identischen Portfolios ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

• Die Umsatzerlöse stiegen um 2,9 % von 197,5 Mio. auf 203,2 Mio. Euro.

• Das Nettobetriebsergebnis (NOI) entwickelte sich positiv und erreichte 160,2 Mio. Euro, unter anderem aufgrund geringerer Wertberichtigungen auf Mietforderungen.

• Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete eine Steigerung um 17,9 % auf 168,7 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht umlegbare Nebenkosten und Instandhaltungen sowie niedrigeren Beratungsaufwendungen.



„Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 zeigen eine Fortsetzung unseres stabilen Wachstumskurses. Die Erholung der Handelsumsätze und die positiven Entwicklungen in unserem Portfolio spiegeln unser Engagement für nachhaltigen Erfolg wider“, kommentiert Vorstand Hans-Peter Kneip. "Unsere aktuellen Ergebnisse spiegeln die Stärke unserer Position am Markt und die nachhaltige Ausrichtung unseres Portfolios wider. Wir verfolgen weiterhin unseren Kurs des stabilen Wachstums und bestätigen unsere im August auf 2,08 bis 2,18 Euro je Aktie erhöhte FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2023.“