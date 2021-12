In Frankfurt ist ein deutlicher Rückgang bei den Retail-Mieten zu verzeichnen. Einzige Ausnahme ist die Goethestraße. Die Luxuslage trotzt dem Trend und legt beim Mietpreis zu. Dies geht aus dem aktuellen Comfort Retail Flashlight Frankfurt hervor.

Frankfurt ist unbestritten der Kristallisationspunkt für den Einzelhandel der gesamten Region. Dabei profitiert der Handel von der hohen Kaufkraft der Einwohner in der Stadt sowie im übrigen Einzugsgebiet (durchschnittlich rd. 10 % oberhalb des Bundesniveaus). Insgesamt reflektiert der Frankfurter Einzelhandel auf ein Einzugsgebiet mit etwa 2,4 Mio. Einwohnern sowie auf ein Nachfragevolumen von ca. 16 Mrd. Mrd. Euro p.a..



Die City ist mit rund 260.000 m² Verkaufsfläche und einem gesamtstädtischen Umsatzanteil von etwa einem Drittel eindeutig der wichtigste Einkaufsstandort der Stadt und spielt mit ihrem Angebot auf der Gesamtklaviatur modernen Shoppings in Deutschland. Angesichts direkt umliegender regionaler Konkurrenzstandorte unter anderem in Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Sulzbach (Main-Taunus-Center) fällt die Frankfurter Einzelhandelszentralität mit (laut GfK) 103,8 metropolenuntypisch relativ niedrig und nur gering positiv aus. Im Corona-Jahr 2020 erzielte der Frankfurter City-Einzelhandel einen Gesamtumsatz von deutlich mehr als 900 Mio. Euro.



Markt für Retailimmobilien

Nachdem Handelsimmobilien in 2020 trotz des Lockdown-Schocks noch immer ein Transaktionsvolumen von stattlichen knapp 11 Mrd. Euro erzielt haben, fiel dieses in 2021 zunächst deutlich schwächer aus. Hier versetzte der zweite Lockdown zum Jahreswechsel der Nachfrage einen deutlichen Dämpfer und es fehlte - anders als zuvor - an größeren Portfolio-Transaktionen. Zudem hatte sich das Investoreninteresse angesichts ihrer ‚Systemrelevanz‘ weiter in Richtung Lebensmittel / lebensmittelbeankerte Objekte / Projekte verschoben. Für Highstreet-Immobilien ging die Investoren-Nachfrage durch die Lockdowns spürbar zurück. Die auf diese Weise erfahrene Anfälligkeit dieser Assets in der Pandemie, fortlaufende Diskussionen über Mietreduktionen bzw. Anpassungen mietvertraglicher Regelungen oder befürchtete Insolvenzen weiterer Mietkonzepte ließen die Investoren zurückhaltend agieren und geforderte Renditen neu bewerten.



Solche Neubewertungen beziehen sich dabei im Wesentlichen auf die nachhaltigen Mieten. Insofern werden ältere Mietverträge von den Investoren sehr kritisch hinterfragt, ebenso wie die bisherige einzelhandelsdominierte Nutzungsstruktur. Hier gilt es, die Machbarkeit von Neuaufteilungen der Objekte und Neubelegungen mit anderen Nutzungsarten (von Gastronomie, Büro, Wohnen, Hotel, Entertainment bis hin zu City-Logistik) - gerade auch in den Obergeschossen - zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund bieten diverse große, in der aktuellen Flächenkonstellation nicht mehr marktgängige Objekte für Developer beziehungsweise Core+ und Value Add-Investoren ein erhebliches Potenzial für eine umfangreiche Neupositionierung als innerstädtische Mischnutzungen und Quartiere. Mittlerweile wächst das Interesse der Investoren an Geschäftshäusern wieder. Dies ist nicht zuletzt auf die gewachsene Normalität im innerstädtischen Retail-Geschäft zurückzuführen.



Diese generellen Rahmenbedingungen gelten auch für die Mainmetropole. Nach wie vor zählt die hessische Metropole zu den absoluten Top-Destinationen für national und international erfolgreiche Immobilienunternehmen hierzulande wie auch in ganz Europa. Es wurden auch inmitten der Corona-Krise namhafte Deals getätigt. Zu erwähnen sind hier u.a. der Erwerb des Objekts Goethestraße 2 / Rathenauplatz 1a von Medcap Real Estate zusammen mit Luwin [wir berichteten] oder der Erwerb des Lorey-Hauses in der Schillerstraße durch LBBW Immobilien [wir berichteten].



Für die absoluten Frankfurter Toplagen bewegen sich die Kaufpreise weiter auf einem sehr hohen Niveau, wobei für herausragende Objekte in 1A-Lagen mit einem nachhaltigen Mietniveau Kaufpreisfaktoren von mehr als dem 32-fachen der Jahresmiete zu verzeichnen sind.



1A-Lagen: Aktuelle Entwicklungen

Durch die Corona-Krise hatte sich bis in das Frühjahr 2021 hinein der Rückgang der Mieternachfrage verstärkt, der bereits vor der Krise den Markt erfasst hatte. So hat sich der ehemalige Vermietermarkt nunmehr zu einem Mietermarkt gewandelt. Mit signifikantem Druck auf die Mieten - insbesondere bei Großflächen ab ca. 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur. Aber auch mit einem Trend zur Flexibilisierung von Mietverträgen – mit kürzeren Festlaufzeiten, Umsatzmieten, Sonderkündigungsrechten, Baukostenzuschüssen etc. oder der Bezahlung von Makler-Innen-Provisionen.



Die letzten Monate haben aber auch gezeigt, dass die Entwicklung keineswegs ins Bodenlose geht, sondern differenziert ist und zunehmend auch positive Perspektiven für die Gegenwart und Zukunft aufweist. Denn selbst zu den Corona-Hochzeiten fanden tatsächlich eine Reihe von sehr namhaften Vermietungen statt. Mittlerweile hat der Markt wieder deutlich mehr Fahrt aufgenommen und immer mehr Mieter erkennen neue Zukunftschancen für gute Geschäfte in attraktiven Innenstädten.



Nachfolgend erfolgen für die innerstädtischen Toplagen eine aktuelle Kurzcharakterisierung sowie die Darstellung der gegenwärtigen Höchstmieten.



Zeil

▪ Klassische Konsumlage mit einer der höchsten Passantenfrequenzen Deutschlands; aktuell lt.

hystreet rd. 9.000 Passanten in der besten Stunde

▪ Alle großen Waren- und Textilkaufhäuser sind hier ebenso vertreten wie zahlreiche FlagshipStores namhafter Filialisten. Neueröffnung Galeria in 2021

▪ Innerstädtisches Shopping-Center MyZeil

▪ Sehr breite Fußgängerzone mit mittigen Platanen und Gastronomiepavillons

▪ Neue Mieter: demnächst s.Oliver, MyZeil – ipuro, Lorey, Starbuck’s, Coffee Fellows, Vuse,

Vespaiolo, Melody

▪ Höchstmiete: ca. 220 - 250 Euro / m² (klein)



Steinweg

▪ Relativ kurze 1A-Lage mit durchschnittlicher Frequenz

▪ Niveau- bzw. Trendlage

▪ Verbindung von Hauptwache zum Goetheplatz

▪ Höchstmiete: ca. 110 - 125 Euro / m² (klein)



Biebergasse / An der Hauptwache

▪ Verbindung zwischen Zeil und Fressgass

▪ Frequenzstärkung durch verkehrsberuhigte Anbindung an die Zeil

▪ Höchstmiete Biebergasse: ca. 155 - 170 Euro / m² (klein)

▪ Höchstmiete An der Hauptwache: ca. 85 - 100 Euro / m² (klein)



Goethestraße

▪ Klar definierte Luxuslage mit genretypisch geringer Passantenfrequenz (lt. hystreet aktuell gut

2.000 Passanten in Top-Stunden)

▪ Fahrstraße parallel zur Fressgass

▪ Hohe Dichte an High-End-Luxusanbietern wie Chanel, Tiffany & Co und Hermés

▪ Ergänzung durch die Entwicklung der Neuen Rothofstraße (mit dem Ma’Ro) sowie weitere

Entwicklungsmaßnahmen (Projekt Four, Junghof Plaza, Alte Rothofstraße 12, Neue Mainzer

Straße 57, Opernplatz 2) im sogenannten Opernquartier

▪ Neue Mieter: Saint Laurent, im Ma’Ro Friendly Hunting, Brioni

▪ Höchstmiete: ca. 295 - 305 Euro / m² (klein)



Fressgass (Große Bockenheimer Straße)

▪ Gastronomische Prägung (Außenbestuhlung) und Kleinteiligkeit aufgrund der Fressgass-Satzung

▪ Veränderung durch verstärkte Ansiedlung von Modeanbietern auf zum Teil neu entwickelten

Großflächen

▪ Verbindungsmeile von Bankenviertel und der Alten Oper zur Zeil; Frequenz in der Spitze lt.

hystreet rd. 4.000 Passanten in der Stunde

▪ Neue Mieter: Canada Goose

▪ Höchstmiete: ca. 170 - 180 Euro / m² (klein)



Laut Comfort-Auswertung nahmen auch in Frankfurt im Gefolge des Lockdowns und der Corona-Krise die Höchstmieten mit Ausnahme der Goethestraße ab. Die Mietabschläge bewegen sich in einer Bandbreite von niedrigen einstelligen prozentualen Abschlägen bis hin zu rd. 30 % in der unteren Bandbreite für mittelgroße Geschäfte. Demgegenüber stellen sich in der Luxuslage Goethestraße die Mieten stabil bis noch geringfügig steigend dar, was u.a. auf die dortige außerordentliche Knappheit an Ladenlokalen zurückzuführen ist („Seltene-Briefmarken-Phänomen“).