Dereco hat ein Büro- und Geschäftshaus in markanter Ecklage am Marktplatz in Höxter erneut voll vermietet. Die Sportstudio-Kette Wellyou Fitness hat einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.500 m² Fläche Am Markt 1 unterzeichnet und wird am Standort zukünftig das größte Fitnessstudio in Höxter und Umgebung betreiben.

[…]