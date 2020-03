Deka kauft Warschauer Generation Park Z von Skanska für 98 Mio.

Deka Immobilien hat die von Skanska neu errichtete Büroimmobilie Generation Park Z in Warschau erworben und bringt damit ihre vierte Transaktion in CEE mit dem Projektentwickler in trockene Tücher. Der Kaufpreis beläuft sich auf 98 Mio. Euro.

