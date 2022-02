Der stabil wachsende Investor Deka Immobilien tätigt für 100 Mio. die Erstinvestments für ihren neuen Spezialfonds Domus Megatrends Europa in Dublin und Madrid. BNP Real Estate Investment Managers hat das Airbnb-HQ in Irlands Hauptstadt, die britische Blue Coast Capital das Just Eat-HQ in Spanien veräußert.

[…]