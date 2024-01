Degewo kauft Aluta Wärmetechnik

Das städtische Wohnungsunternehmen hat zum 01.01.2024 die 100-prozentigen Gesellschaftsanteile für das auf Wärmetechnik und Trinkwasserhygiene spezialisierte Unternehmen Aluta Wärmetechnik GmbH übernommen. Mit dem Erwerb stärkt Degewo ihre Kapazitäten und Kompetenzen in den strategisch wichtigen Leistungsfeldern Installation und Wartung von Wärmetechnik sowie Trinkwasserhygiene im eigenen Haus.

.

„Als degewo ist es für uns wichtig, in den Bereichen Wärme und Trinkwasserhygiene einen optimalen Service zu bieten. Die vorhandene Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der aluta Wärme GmbH kann hierbei ideal unterstützen. Zum einen um die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter zu garantieren und zum anderen um unsere hochgesteckten Ziele im Bereich CO2-Einsparung durch bessere Anlagentechnik und höhere Anlageneffizienz zu erreichen. Dies ist eine Investition in die Zukunft, die sich lohnen wird.“, so Sandra Wehrmann, Vorstandsmitglied der Degewo AG.