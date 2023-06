Degewo feiert Richtfest am Halleschen Ufer

In bester Lage am ehemaligen Postscheckamt feierte die landeseigene Degewo heute Richtfest. Bis zum Herbst/Winter 2024 entstehen am Halleschen Ufer 60 sechs Wohnhäuser mit 337 Mietwohnungen im bezahlbaren Preissegment. Zur Stärkung der sozialen Infrastruktur entsteht außerdem eine Kindertagesstätte mit 48 Plätzen.

.