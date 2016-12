DEFAMA tätigt bisher größten Ankauf in Bad Dürrenberg

Die Deutsche Fachmarkt AG hat ihren nach Kaufpreis bislang größte Erwerb getätigt und die Saline-Passage in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt für 6,9 Mio. Euro erworben. Mit Abschluss der Transaktion erhöht sich die annualisierte Jahresnettomiete des Unternehmens auf gut 4,4 Mio. Euro. Das Portfolio umfasst nunmehr zwölf Standorte mit über 62.000 m² Nutzfläche, die zu 97% vermietet sind.

Die Deutsche Fachmarkt AG plant den weiteren Ausbau ihres Portfolios und verfügt laut eigenen Angaben über eine umfangreiche Pipeline an Objekten, die die Kaufkriterien der Gesellschaft erfüllen. In mehreren Fällen seien die Kaufverhandlungen schon weit fortgeschritten, so das Unternehmen. Daher sei der Vorstand optimistisch, das Portfolio zeitnah weiter ausbauen zu können.



Die Saline-Passage mit gutem Mietermix genießt Alleinstellungsmerkmale in Bad Dürrenberg, gelegen 30 km westlich von Leipzig. Das Einkaufszentrum liegt bestens sichtbar direkt an der Hauptstraße Breite Straße und ist das zentrale Handels- und Dienstleistungszentrum der Stadt. Es gibt keine vergleichbare Agglomeration von Fachmärkten oder Geschäften im Ort.



Die jährlichen Nettomieterträge der 10.000 m² großen Saline-Passage in Bad Dürrenberg liegen aktuell bei gut 750.000 Euro. Ankermieter des 1993 eröffneten Einkaufzentrums sind Edeka und Rossmann. Darüber hinaus sind NKD, MäcGeiz und zahlreiche weitere Geschäfte im Objekt vertreten – unter anderem Apotheke, Sanitätshaus, Reinigung, diverse Praxen, Reisebüro, Optiker, Frieur etc. etc. Im Obergeschoss befinden sich zudem insgesamt 23 Wohnungen. Die Transaktion steht verkäuferseitig noch unter einem Gremienvorbehalt.