Mit der Investmentbank Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH zieht ein weiterer namhafter Mieter in den Tower185 in der Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 in Frankfurt. Das Unternehmen wird rund 600 m² belegen. Beraten wurde Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH von Blackolive. Für den Eigentümer Deka Immobilien ist Blackolive exklusiv als Leadmakler beratend tätig.

