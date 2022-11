Dahler startet in Göttingen

Am 01. November 2022 eröffnete Dahler im Süden Niedersachsens einen neuen Standort. Sultane Turan-Schüßler ist gemeinsam mit Marcus Schüßler als neue Lizenzpartner für den Raum Göttingen zuständig. Insgesamt ist es der zehnte Standort für Dahler in Niedersachsen.

Sultane Turan-Schüßler und Marcus Schüßler sammelten innerhalb der letzten Jahre viel Erfahrung in der Immobilienbranche. Seit der Übernahme der Johann Evers e. K. Stadtvermittlung arbeiten die beiden mit dem Team zusammen. Sultane Turan-Schüßler hat bei einem Immobilienmakler ihre Ausbildung absolviert und im Anschluss unter anderem bei einem Bauträger gearbeitet. Sie verantwortet am neuen Standort das operative Tagesgeschäft mit ihren Kolleginnen Heike Kues und Patricia Wehnert.



Die enge Verbindung zu Göttingen hat das Ehepaar seit vielen Jahren. „Die Mischung aus internationaler, akademischer Atmosphäre, innovativen Forschungseinrichtungen und Firmen sowie die zentrale Lage Göttingens und die damit verbundene Attraktivität als Lebensmittelpunkt macht sich auf dem Wohnimmobilienmarkt der Region bemerkbar“, erklärt Marcus Schüßler. „Mit der weltweit renommierten Wissenslandschaft und den idealen Bedingungen als Wirtschaftsstandort erlebt Göttingen eine anhaltend hohe Nachfrage. Insbesondere Stadtteile wie das Göttinger Ostviertel, Südstadt, Geismar, Weende und Nikolausberg erfreuen sich hoher Beliebtheit“, so Sultane Turan-Schüßler.



In Stadt wie Landkreis herrscht ein Nachfrageüberschuss, welcher sich unter anderem im Anstieg des allgemeinen Preisniveaus durch sämtliche Objektkategorien zeigt. Bei einer ungefähr gleichbleibenden Anzahl an Kauffällen von 2020 zu 2021, verzeichnet das Wohnungs- und Teileigentum ein Umsatzplus von 10,3 % auf 162 Mio. Euro. Ein Anstieg bei den Kauffällen ist hingegen bei Ein- und Zweifamilienhäusern nachzuvollziehen, gegenüber 2020 wurden 8,4 % mehr Immobilien veräußert - insgesamt 968. In dem Segment konnte somit ein Umsatz von 229,6 Mio. Euro erreicht werden, gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 eine Steigerung von 27,9 %.