Cyrus One plant neues Rechenzentrum in Hanau

Cyrus One plant auf einem Teil des Goodyear-Standorts in der Nähe des Hanauer Hauptbahnhofs ein neues Rechenzentrum. Entstehen sollen zwei Gebäude mit 18.000 m² technischer Fläche und einer Kapazität von 54 Megawatt.

.

Die Baugenehmigung für die Anlage mit dem Namen „FRA5“ wurde von der Stadt bereits erteilt. Der Beginn der Bauarbeiten ist für den kommenden September vorgesehen. Das erste der beiden Gebäude soll im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden.



In Hanau entsteht derzeit bereits eines der größten Rechenzentren Deutschlands. In der ehemaligen Großauheim-Kaserne am südlichen Stadtrand wird das Rechenzentrum „DATA4“ mit einer Kapazität von 180 Megawatt errichtet [wir berichteten].



Für Cyrus One ist „FRA5“ bereits das fünfte Rechenzentrum im Raum Frankfurt. Im Dezember 2022 hatte sich der Rechenzentrenbetreiber zuletzt ein Bürogebäude in Sossenheim gesichert. Mit einem Kaufpreis von 95 Mio. Euro war die Transaktion der größte Deal des vierten Quartals auf dem Investmentmarkt der Mainmetropole [wir berichteten]. An dem Standort in der Wilhelm-Fay-Straße 31-37 soll mit dem „FRA6“ ein Rechenzentrum mit einer Kapazität von 72 MW entstehen.