Cureus hat fünf weitere Neubauprojekte an vier Standorten fertiggestellt und kürzlich an den zur Schönes Leben Gruppe gehörenden Betreiber Compassio Lebensräume & Pflege übergeben. In den Betrieb wechseln damit 413 modernste Einheiten für Pflege und Service-Wohnen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

