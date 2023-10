Cureus feierte diese Woche gleich zweimal in Niedersachsen: Während der Projektentwickler in Meerbeck nahe Hannover zur Baustellen-Party einlud, um den Baufortschritt an der „Erlen Residenz“ zu feiern, konnte er in Gnarrenburg die Schlüssel für das erfolgreich fertiggestellte „Haus Vida Victoria“ an die Betreiberin WH Care übergeben.

Fotos: Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten



