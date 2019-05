Curata Acquisition beruft Andreas Sielemann zum zweiten Geschäftsführer

Andreas Sielemann

© Curata-Gruppe

Die Berliner Curata Acquisition GmbH baut ihre Führungsebene aus und hat zum 1. Mai 2019 Andreas Sielemann zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Sielemann steht dem bisherigen Geschäftsführer Thorsten Mohr zur Seite und verantwortet künftig die gesamten Immobilientransaktionen der Curata-Gruppe.

Sielemann kommt von der Immac Gruppe, bei der von 2017 bis 2019 als Head of Transactions für den Ankauf von stationären Pflegeeinrichtungen, Kliniken sowie betreuten Wohnanlagen zuständig war [wir berichteten]. Bei der HSH Nordbank AG verantwortete der 55-Jährige in den Jahren 2013 bis 2016 den Gesundheitsbereich mit einem Gesamtportfolio im Wert von rund 1,5 Mrd. Euro. Davor arbeitete der Volkswirt als Generalbevollmächtigter für die Marseille Kliniken AG in Hamburg. Sielemann blickt auf einen Track-Record von insgesamt 300 Mio. Euro zurück. Der Spezialist für Healthcare-Immobilien kennt sowohl die Anforderungen von Bertreibern an Gesundheitsimmobilien als auch die der Investoren.



Durch den Ausbau der Geschäftsführung hat die Curata Acquisition GmbH die Weichen für ihre Expansion gestellt: Durch ausgewählte Zukäufe und der strategischen Partnerschaft mit Capital Bay will die Gruppe weiter wachsen. So übernahm sie etwa im Januar den Betrieb des Dr. Drexler Seniorenstifts in Wiesbaden, den Capital Bay für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag von der Thamm Gruppe erworben hatte [wir berichteten].



„Investitionen in Immobilien sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie der CURATA-Gruppe. Wir freuen uns sehr, mit Andreas Sielemann einen erfahrenen Finanzmanager in der Pflegebranche gewonnen zu haben“, erläutert Dieter Wopen, CEO der Curata Care Holding GmbH.