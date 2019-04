Cube startet Revitalisierung in der Frankfurter Goldsteinstraße

Die Cube Real Estate GmbH hat mit den Umbau- und Revitalisierungsarbeiten eines ehemaligen Wohnheims im Frankfurter Stadtteil Niederrad begonnen. Mit dem Cube Ruby 923 entstehen in der Goldsteinstraße 130 bis Mitte des Jahres 2020 rund 137 Apartments auf etwa 3.130 m² Wohnfläche. Für die bauliche Umsetzung des Projektes ist die List BiB Bielefeld GmbH verantwortlich. Die vorbereitenden Entkernungsmaßnahmen werden durch die Firma J.H. Laarakkers Rückbau und Recycling GmbH ausgeführt.

