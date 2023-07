CTP Deutschland verpflichtet Mirko Parys als Head of Procurement

Mirko Parys

© CTP Deutschland

CTP Deutschland hat Mirko Parys zum Head of Procurement ernannt. Als neuem zentralen Ansprechpartner für die Beschaffung fallen die Analyse des deutschen Beschaffungsmarktes sowie der Aufbau und die Optimierung entsprechender Prozesse für die drei Vertriebsregionen in seinen Verantwortungsbereich.

.

„Nach unserem Start in Deutschland geht es uns nun darum, die Beschaffung zentral aufzubauen und kompetent zu besetzen. Daher freuen wir uns, mit Mirko Parys jemanden gefunden zu haben, der über bemerkenswerte Expertise im Einkauf von Investitionsgütern für Großprojekte verfügt und bestens mit Green- und Brownfield-Projekten vertraut ist“, kommentiert Alexander Hund, Managing Director Süd.



Am Standort Wuppertal baut Mirko Parys dafür derzeit ein zentrales Einkaufsteam auf, das fortan für den gesamten deutschen Markt zuständig sein wird. Er übernimmt ebenso die Führung von Vertrags- und Preisverhandlungen sowie die Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen, die Kalkulation von Bauprojekten und die Verhandlung von Rahmenverträgen.



Aus dem Ruhrgebiet stammend und mit mehr als 17 Jahren Berufserfahrung im Baugewerbe bringt der gelernte Industriekaufmann und Einkaufsmanager Branchenkenntnisse aus den Bereichen Hybridbau, Ingenieurbau und Industriebau mit – sowie praktische Erfahrung im Kühlerbau, der Lebensmittelindustrie, dem Schlüsselfertigbau und dem Bau von Logistikparks.



Zuletzt war Parys als Einkaufsleiter für den paneuropäischen Entwickler und Betreiber von Logistik- und Gewerbeimmobilien VGP tätig. Hier war er für die Führung der Projekteinkäufer und technischen Einkäufer verantwortlich sowie für die Gestaltung und Umsetzung neuer Einkaufsstrategien, Prozessentwicklung auf ORGA- und Arbeitsebene.



„Ich freue mich auf die Chance, meine langjährige Erfahrung im Bereich von Logistik- und Gewerbeimmobilien einzubringen und bei CTP Deutschland Teil eines echten Neuanfangs zu sein. In Abstimmung mit den deutschen Standorten haben wir bereits damit begonnen, neue Beschaffungsstrukturen bei CTP abzustimmen und umzusetzen."