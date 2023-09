Crespo Foundation feiert Richtfest in der Weißfrauenstraße

Das Archäologische Museum und das Institut für Stadtgeschichte bekommen eine neue Nachbarin: die Crespo Foundation. Die Stadt Frankfurt verpachtet der Stiftung das in den 1950er Jahren errichtete städtische Gebäudeensemble in der Weißfrauenstraße 1-3. Das Erbbaurecht für das rund 930 m² große Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft des Karmeliterklosters wurde für einen Zeitraum von 23 Jahren bestellt. Nach dem Ende der Laufzeit geht die Immobilie wieder in das Volleigentum der Stadt über. Es ist geplant, dass die Stiftung im ersten Halbjahr 2024 das Gebäude bezieht.

